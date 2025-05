We wtorek rano w miejscowości Łęgajny na Warmii i Mazurach doszło do groźnego wypadku z udziałem busa szkolnego - podaje RMF FM. Kierujący pojazdem z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, potrącił pieszą i uderzył w ogrodzenie. Pięć osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala.

Droga zablokowana

59-letni kierowca busa szkolnego z nieznanych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i potrącił 26-letnią kobietę, która szła chodnikiem. Następnie bus uderzył w ogrodzenie. Ulica Olsztyńska w Łęgajnach została zablokowana na czas akcji służb.

Pięć osób poszkodowanych, czworo to dzieci

W busie szkolnym podróżowało 19 osób: 18 nastolatków i jeden dorosły - podaje RMF FM. Do szpitala trafiło łącznie pięć osób. To czworo dzieci oraz potrącona 26-letnia piesza. Na szczęście pozostałym osobom podróżującym busem nic się nie stało.

Służby wyjaśniają okoliczności wypadku

Służby prowadzą dochodzenie, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego wypadku. Rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP informował, że początkowo mówiono o trójce rannych dzieci i potrąconym uczniu.