Rosja wysyła do Afryki duże ilości sprzętu wojskowego, w tym czołgi, artylerię i urządzenia do walki radioelektronicznej. Trafiają one do Korpusu Afrykańskiego – formacji powołanej przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, która ma zastąpić lub wchłonąć najemników z Grupy Wagnera. Eksperci oceniają to jako „poważną zmianę” i wyraźny sygnał, że ambicje Kremla sięgają daleko poza Europę Wschodnią.