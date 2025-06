Jesteśmy niemal pewni, a nasze dane wywiadowcze to potwierdzają, że Ukraina to tylko pierwszy krok Rosji w drodze na Zachód – mówił w jednym z wywiadów Bruno Kahl, szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND). Dodał, że Rosja jest gotowa przetestować jedność NATO, wprowadzając do gry "zielone ludziki".