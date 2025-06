W niedzielę prezydent Emmanuel Macron odwiedził Grenlandię. Zadeklarował gotowość Francji do przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych w regionie arktycznym, by zwiększyć bezpieczeństwo duńskiego terytorium. Pomysł Donalda Trumpa, by USA anektowały wyspę, nazwał "szalonym".