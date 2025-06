Żołnierze z rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego, którzy zastąpili w zachodnioafrykańskim Mali najemników grupy Wagnera, pomagają armii rządowej w zwalczaniu oddziałów islamistów i tuareskich separatystów z Frontu Wyzwolenia Azawadu. Ostatnio opublikowali film propagandowy z pola walki w Sahelu.

Rosjanie w zasadzce. Starcie pod Anomalen

Jednak nie wszystko idzie im tak gładko jak na nagraniu. W piątek konwój Korpusu Afrykańskiego i malijskiej armii rządowej wpadł w zasadzkę tuareskich separatystów. Stało się to na drodze pomiędzy miejscowościami Anefis i Anguelhok w północno-wschodniej części kraju. W miejscu znanym jako Anomalen.

Konwój dostał się pod ogień rebeliantów. Doszło do bitwy. Rosjanie i ich malijscy towarzysze bronili się dzielnie i zdołali wydostać się z pułapki. Z nagrań wynika, że w toku starcia musieli porzucić kilka pojazdów, które wpadły w ręce Tuaregów. Jednak, jak podaje dziennikarz France 24 Wassim Nasr, udało im się uratować około 10 wozów – uciekli nimi na północ.

Nie wiadomo, jakie straty ponieśli Rosjanie i Malijczycy, ponieważ zdołali zabrać zabitych, poza jednym czarnoskórym żołnierzem, i rannych z pola bitwy. Tuaregowie za zwycięstwo mieli zapłacić sporą cenę – miało polec ich przeszło 20, choć dane te nie są pewne.

Rosyjski Su-24M rozbił się w Mali

W kwietniu tego roku media doniosły, że Rosjanie dysponują w Mali bombowcem Su-24M. Zaobserwowano go na płycie lotniska w Bamako, stolicy Mali. Nie udało im się utrzymać tego militarnego atutu zbyt długo.

W piątek 13 czerwca władze wojskowe Mali poinformowały, że Su-24M rozbił się nad brzegiem Nigru w regionie Gao na północnym wschodzie kraju. Przyczyną wypadku, według oficjalnego komunikatu, miały być problemy techniczne. Obu pilotom maszyny udało się katapultować – udzielono im pomocy medycznej. Jak widać na poniższym nagraniu, Rosjanie zebrali szczątki samolotu z miejsca katastrofy.

Korpus Afrykański kontra Front Wyzwolenia Azawadu

Korpus Afrykański to formacja utworzona przez rosyjskie MON. Stopniowo zastępuje w różnych krajach Afryki, gdzie Moskwa ma swoje ekspozytury militarne, najemników z grupy Wagnera. W Mali wspiera miejscową juntę wojskową w walce z islamistami i tuareskimi rebeliantami.

Front Wyzwolenia Azawadu to tuareska organizacja militarno-polityczna, która do 2011 r. dąży do ustanowienia własnego państwa w północno-wschodniej części Mali.