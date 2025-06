Mogę to zrobić. Mogę tego nie zrobić. Nikt nie wie, co zamierzam zrobić - powiedział Trump dziennikarzom, pytany o to, czy zamierza użyć sił USA do uderzeń przeciwko obiektom atomowym Iranu.

Trump: Trochę późno dla Iranu na negocjacje

Mogę wam powiedzieć, że Iran ma mnóstwo problemów i chce negocjować. Powiedziałem im: dlaczego nie negocjowaliście ze mną przed całą tą śmiercią i zniszczeniem (...), dlaczego nie negocjowaliście ze mną dwa tygodnie temu, bylibyście w porządku. Wciąż mielibyście kraj– dodał podczas ceremonii wznoszenia nowych masztów na flagi przed Białym Domem.

Reklama

Prezydent powiedział, że "jest trochę późno" na negocjacje, choć przyznał, że były sugestie, by Irańczycy przyjechali do Białego Domu, co jednak byłoby trudne w obecnej sytuacji. Pytany, czy dał Iranowi ultimatum, odparł, że było to "ostateczne ultimatum".

Trump: Mamy całkowitą kontrolę w powietrzu

Reklama

Są całkowicie bezbronni. Nie mają żadnej obrony powietrznej. Mamy całkowitą kontrolę w powietrzu – zapewnił Trump. Nie powiedziałbym jeszcze, że wygraliśmy, ale powiedziałbym, że zrobiliśmy cholernie dużo postępów i zobaczymy, przyszły tydzień będzie bardzo ważny, może mniej niż tydzień – dodał.

Trump poinformował też, że podczas wtorkowej rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu powiedział mu, by "szedł dalej", lecz nie przekazał mu, czy przyłączy się do izraelskiej kampanii przeciwko Iranowi.

Nad ranem 13 czerwca Izrael rozpoczął zmasowane ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Rząd w Jerozolimie oskarżył reżim w Teheranie o przyspieszenie prac nad zdobyciem broni atomowej, która stanowiłaby zagrożenie dla izraelskiej państwowości. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael, w których zginęły 24 osoby. Władze w Teheranie powiadomiły o śmierci co najmniej 224 osób.

W dotychczasowych nalotach na Iran Izrael zaatakował m.in. zakłady wzbogacania uranu, obiekty wojskowe, magazyny paliw, pola gazowe, lotniska, urzędy, czy siedzibę państwowej telewizji IRIB, ale również bloki i domy mieszkalne. Armia poinformowała też o zabiciu większości wyższych dowódców wojskowych irańskich sił zbrojnych i dziewięciu ważnych naukowców pracujących przy irańskim programie atomowym.

Trump do Putina: Pomediuj własną wojnę

Trump stwierdził w środę, że podczas rozmowy z Władimirem Putinem – sugerował, że doszło do niej we wtorek – odrzucił jego ofertę mediacji w konflikcie izraelsko-irańskim.

Rozmawiałem z nim wczoraj (...). Wiecie, on zaoferował pomoc w mediacji. Powiedziałem mu: "Zrób mi przysługę". Pomediuj swoją własną wojnę. Najpierw pomediujmy Rosję, OK? – relacjonował Trump nawiązując do wojny Rosji z Ukrainą.

Ostatnia ujawniona publicznie rozmowa Trumpa z Putinem miała miejsce w minioną sobotę, 14 czerwca. Trump później deklarował, że jest otwarty na pomoc Putina w mediacji.