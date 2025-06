"Czy słyszałem, jak były prezydent Miedwiediew z Rosji rzucał swobodnie 'słowem na N' (nuklearne!) i mówił, że on i inne kraje dostarczą głowice nuklearne Iranowi? Czy on naprawdę to powiedział, czy to tylko wytwór mojej wyobraźni?" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Jeśli tak powiedział i jeśli to potwierdzi, proszę dajcie mi znać NATYCHMIAST. 'Słowo na N' nie powinno być traktowane tak lekkomyślnie. Chyba dlatego Putin jest 'SZEFEM'" - skonstatował prezydent USA. W mowie potocznej w USA "słowo na N" oznacza obelżywe określenie czarnoskórych.

Trump w szoku: Czy Miedwiediew naprawdę groził głowicami dla Iranu?

Wpis Trumpa jest odpowiedzią na niedzielną wypowiedź byłego prezydenta, a obecnie zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Znany z wojowniczych wypowiedzi były prezydent napisał na platformach społecznościowych, że po amerykańskim ataku na irańskie obiekty atomowe pewne jest, że kraj ten będzie produkował broń jądrową i że "wiele krajów jest gotowych bezpośrednio dostarczać Iranowi własne głowice jądrowe".

Jeszcze w niedzielę do tej wypowiedzi odniósł się wiceprezydent J.D. Vance, który określił ją jako dziwną i podał w wątpliwość, czy Miedwiediew wypowiadał się w imieniu rosyjskich władz.

Nie wiem też, czy ten gość przemawia w imieniu prezydenta Putina lub rządu rosyjskiego - powiedział Vance w wywiadzie dla ABC. Jedną z rzeczy, które wychwyciliśmy w naszych rozmowach z Rosjanami w ciągu ostatnich kilku miesięcy, pomimo naszych licznych nieporozumień z państwem rosyjskim, to to że byli oni bardzo konsekwentni i nie chcą, aby Iran uzyskał broń jądrową - dodał.

Vance zaznaczył, że jedną z niewielu rzeczy łączących USA, Chiny i Rosję jest sprzeciw wobec "nuklearnego wyścigu zbrojeń" na Bliskim Wschodzie.

W niedzielę MSZ Rosji potępiło amerykański atak na instalacje atomowe Iranu, nazywając go "nieodpowiedzialną decyzją" i wzywając do "zaprzestania agresji i zwiększenia wysiłków w celu stworzenia warunków do powrotu na ścieżkę polityki i dyplomacji". W poniedziałek Putin spotkał się na Kremlu z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim.