Jak powiedział anonimowy oficjel cytowany przez CNN, Iran chce, by Stany Zjednoczone "bezpośrednio zapłaciły za wojnę, zamiast stania za Izraelem i prowadzenia swojego projektu bez płacenia kosztów.

Iran grozi USA. "Zapłacicie za tę wojnę. Jesteśmy gotowi na dwa lata walki"

Morale jest wysokie, a potężne żądanie Irańczyków, by uderzyć w Izrael jest bezprecedensowe - przekonywał urzędnik. Miał również powiedzieć, że według irańskich władz wezwania do przerwy w walkach są podstępem mającym na celu zbadanie gotowości Iranu do prowadzenia wojny.

Reklama

Według "Wall Street Journal", dyplomaci z USA przekazali dyplomatom z państw arabskich, że Izrael chce wkrótce zakończyć wojnę. Mieli oni polecić przekazanie tej wiadomości Iranowi. Otwarcie o możliwym rychłym końcu mówił w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu, który stwierdził, że Izrael jest bardzo bliski osiągnięcia swoich celów i powiedział, że nie da się wciągnąć w "wojnę na wyniszczenie".

Teheran miał jednak odpowiedzieć na przekazaną wiadomość, że nie jest do tego gotowy, bo czuje się zmuszony do odpowiedzi na amerykański atak.

Reklama

Jak podała agencja Reutera, do irańskiego odwetu może dojść jeszcze w poniedziałek.