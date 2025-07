Według komunikatu Pałacu Elizejskiego Macron wezwał w rozmowie do rozejmu w Ukrainie i rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakończenia konfliktu.

Kwestia Ukrainy

W kwestii Ukrainy Macron "podkreślił, że Francja niezachwianie popiera suwerenność i integralność terytorialną" tego kraju – podał Pałac Elizejski. Francuski prezydent "wezwał do jak najszybszego ustanowienia rozejmu i rozpoczęcia negocjacji między Ukrainą i Rosją w celu gruntownego i trwałego rozwiązania konfliktu". Jak dodano w komunikacie, obaj przywódcy będą dalej kontaktować się w tej sprawie. W komunikacie podano, że rozmowa trwała ponad dwie godziny.

Reklama

Kwestia Iranu

Reklama

Poruszając temat Iranu, Macron przypomniał o zobowiązaniach dotyczących kwestii nuklearnej, jakie spoczywają na Francji i Rosji – państwach będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak głosi komunikat, Macron "nalegał na to, by Iran pilnie zastosował się do swych zobowiązań wynikających z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej" i by odbyło się to we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).

Mówił też o determinacji, by znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne w sprawie irańskiego programu nuklearnego, irańskich pocisków rakietowych, jak i roli tego kraju w regionie. Pałac Elizejski podał, że Macron i Putin uzgodnili, że będą "koordynować swoje starania" i będą znów rozmawiać w bliskiej przyszłości.

Komunikat Kremla

Kreml ze swej strony oznajmił, że w ocenie Putina "konflikt ukraiński jest bezpośrednim następstwem polityki państw zachodnich", które – według niego – "ignorowały przez wiele lat rosyjskie interesy bezpieczeństwa". W rosyjskim komunikacie powtórzono tezę o rzekomym "naruszeniu praw ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie". Kreml oświadczył też, że państwa zachodnie prowadzą politykę "przedłużania działań bojowych" poprzez dostarczanie broni "reżimowi w Kijowie".

Macron i Putin rozmawiali telefonicznie po raz ostatni we wrześniu 2022 roku, a więc podczas pierwszych miesięcy agresji rosyjskiej na Ukrainę.