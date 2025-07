We Francji zatrzymany został 18-latek związany z propagującym niechęć wobec kobiet ruchem inceli; jest oskarżony o przynależność do grupy terrorystycznej i przygotowywanie ataków – podała w środę agencja AFP. Źródła agencji przekazały, że nastolatek miał zamiar atakować kobiety. To pierwsze takie zatrzymanie incela.