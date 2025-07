Superbakterie, czyli mikroorganizmy oporne na działanie antybiotyków, mogą zabić miliony ludzi do 2050 r. i kosztować globalną gospodarkę ok. 1,7 bln dol. rocznie – czytamy w raporcie opublikowanym przez think thank Centrum Rozwoju Globalnego (CGD). Najbardziej ucierpią mieszkańcy Chin, USA i UE. Przewiduje się, że w samych Stanach Zjednoczonych każdego roku z powodu bakterii opornych na antybiotyki umrze 1,34 mln osób.