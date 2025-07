Ramzan Kadyrow, jeden z najbliższych sojuszników prezydenta Rosji Władimira Putina, jest najdłużej piastującym swoje stanowisko przywódcą regionu Rosji. Prezydentem Czeczenii został w 2007 r. Według mediów ukraińskich podległe mu siły specnazu uczestniczą w inwazji Rosji na Ukrainę, pełniąc tam często rolę oddziałów zaporowych, których zadaniem jest strzelanie do rosyjskich żołnierzy uciekających z pola bitwy.

Stracił przytomność po wejściu do wody

Do incydentu doszło w czwartek na terenie luksusowego hotelu. Kadyrow stracił przytomność krótko po wejściu do wody i został dostrzeżony przez straż przybrzeżną i pracowników hotelu, którzy natychmiast interweniowali - relacjonowały lokalne media. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy na miejscu, Kadyrow został przewieziony do prywatnego szpitala. Podczas leczenia zastosowano zaostrzone środki bezpieczeństwa. Turecka policja i prywatna ochrona Kadyrowa otoczyła budynek. Czeczeński przywódca opuścił ośrodek w piątek i udał się w drogę powrotną do Rosji - przekazał portal Birlik Gazetesi.

Kadyrow jest poważnie chory

Rosyjskie media informowały, że w 2019 roku u Kadyrowa zdiagnozowano martwicę trzustki i od tego czasu co najmniej dwa razy w roku przechodzi on leczenie w moskiewskim szpitalu administracji prezydenta Rosji. We wrześniu zeszłego roku Kadyrow przeszedł poważny kryzys zdrowotny - trafił do szpitala z powodu niewydolności płuc, spowodowanej przedawkowaniem leku uspokajającego.