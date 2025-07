W piątek Szymon Hołownia w Polsat News powiedział, że "wielokrotnie proponowano mu, czy sugerowano, rozpytywano, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego to się sprowadza". Jego zdaniem "to było testowanie, co on zrobi".

"Uniknęliśmy rozpadu państwa?

Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: Nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - powiedział marszałek Sejmu. Ocenił przy tym, że poprzez powołanie Zgromadzenia Narodowego - odbędzie się ono 6 sierpnia - "uniknęliśmy rozpadu państwa".

Marszałek Hołownia nie podał nazwisk

Marszałek Sejmu dopytywany, kto składał mu takie propozycje, odmówił wymienienia nazwisk. Wspomniał natomiast o politykach, prawnikach i ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich". Na pytanie, czy podczas spotkania z liderami koalicji był pytany przez premiera Donalda Tuska o możliwość przesunięcia terminu zaprzysiężenia Nawrockiego, potwierdził, że szef rządu poruszył ten temat. - Mieliśmy na ten temat rozmowę w gronie liderów (...). Padło ze strony premiera Tuska takie pytanie: "Panowie, pojawiają się takie głosy, co robimy?" - przekazał.

"Jednolite zdanie"

Szymon Hołownia powiedział jednak jasno, że każdy z liderów koalicji rządzącej był przeciwny temu pomysłowi, a premier nie poruszał później tego tematu. - Mieliśmy jednolite zdanie w tej kwestii i muszę powiedzieć, że w stu procentach zgadzaliśmy się z innymi liderami koalicji - powiedział Hołownia.

Wniosek do prokuratury

"Do prokuratury trafił wniosek dowodowy o przesłuchanie Szymona Hołowni w charakterze świadka" - poinformował mecenas Bartosz Lewandowski. Wyjaśnił, że jest to reakcja na "kolejne medialne doniesienia" dotyczące prób "uniemożliwienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego". Jak dodał, jeśli wniosek zostanie uwzględniony, marszałek Sejmu będzie musiał m.in. "ujawnić nazwiska osób" zamieszanych w sprawę.

Jak poinformował na platformie X adwokat Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris, "w nawiązaniu do kolejnych medialnych doniesień o podżeganiu pana Marszałka Szymona Hołowni do uniemożliwienia zaprzysiężenia prezydenta-elektra Karola Nawrockiego, a przez to zmiany ustroju państwa i zamachu stanu, informuję, że w imieniu pokrzywdzonej Krajowej Rady Sądownictwa złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek dowodowy o przesłuchanie pana Marszałka w charakterze świadka".