WHO alarmuje przed globalnym zagrożeniem

Wirus ponownie rozprzestrzenia się w szybkim tempie, a nowe przypadki zgłaszane są w regionie Oceanu Indyjskiego, Azji Południowo-Wschodniej, a nawet w Europie. Według dyrektor medycznej WHO, Diany Rojas Alvarez, około 5,6 miliarda ludzi żyjących w 119 krajach jest obecnie zagrożonych infekcją chikungunya. Choroba, która powoduje wysoką gorączkę, silny ból stawów, a w niektórych przypadkach długotrwałą niepełnosprawność, nie ma zatwierdzonego leczenia i może szybko rozprzestrzeniać się w populacjach komarów.

Chikungunya jest już w Europie

Widzimy, jak historia się powtarza - powiedziała Rojas Alvarez na konferencji prasowej w Genewie, nawiązując do epidemii chikungunya z lat 2004–2005. Tamta epidemia, która rozpoczęła się w małych wyspiarskich państwach na Oceanie Indyjskim, ostatecznie zakaziła prawie pół miliona ludzi i rozprzestrzeniła się na kilka kontynentów - dodała.

Obecne ponowne pojawienie się wirusa rozpoczęło się na początku 2025 roku, kiedy to na La Réunion, Majotcie i Mauritiusie ponownie odnotowano znaczące ogniska choroby. Na departamenie zamorskim Francji około jedna trzecia populacji została już zainfekowana.

Z tych wysp wirus rozprzestrzenił się na pobliskie regiony, w tym Madagaskar, Somalię i Kenię, a obecnie dotarł do części Azji Południowo-Wschodniej, gdzie w Indiach widoczne są oznaki transmisji na poziomie epidemii.

Rosnące zagrożenie w Europie

WHO jest szczególnie zaniepokojona rosnącym zasięgiem wirusa w Europie. Chociaż chikungunya tradycyjnie była uważana za chorobę tropikalną, zmieniający się klimat i zwiększona liczba podróży międzynarodowych ułatwiły jej rozprzestrzenianie się.

Od 1 maja Francja zgłosiła około 800 importowanych przypadków chikungunya. Bardziej alarmujące jest to, że 12 przypadków lokalnej transmisji zostało zidentyfikowanych w południowych regionach Francji - co oznacza, że osoby te zaraziły się wirusem od lokalnych komarów, nie podróżując do obszaru objętego infekcją. Lokalny przypadek transmisji potwierdzono również we Włoszech.

O Chikungunya: Objawy

Chikungunya jest przenoszona głównie przez komary z rodzaju Aedes, zwłaszcza Aedes aegypti i Aedes albopictus (powszechnie znany jako komar tygrysi), które przenoszą również wirusy dengi i Zika.

Te komary kąsają w ciągu dnia, co zwiększa prawdopodobieństwo infekcji. Chociaż większość pacjentów wraca do zdrowia, objawy takie jak ból stawów mogą utrzymywać się przez tygodnie, a nawet miesiące. Wirus może również wywoływać komplikacje u osób starszych i tych z wcześniej istniejącymi schorzeniami.

Ponieważ obecnie nie ma dostępnego leczenia przeciwwirusowego ani szczepionki, zapobieganie pozostaje najskuteczniejszą obroną. WHO podkreśliła znaczenie środków ostrożności na poziomie osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza w regionach zagrożonych.

Kluczowe środki zapobiegawcze obejmują: