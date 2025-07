Rosyjscy sportowcy dopuszczeni do startu

Cieślar w stolicy Gruzji zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. W efektownym stylu dotarła do finału. W nim czekała na nią wracająca po kilku latach na międzynarodową arenę Jegorian. Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro (2016) zarówno indywidualnie, jak i w drużynie oraz wielokrotna medalistka MŚ i ME od lutego 2022 roku, podobnie jak inni rosyjscy sportowcy powiązani z Armią Czerwoną, miała zakaz startów ze względu na zbrojną agresję tego kraju na Ukrainę.

Reklama

W tym roku Międzynarodowa Federacja Szermiercza kierowana przez rosyjsko-uzbeckiego miliardera Aliszer Usmanow zmieniła jednak reguły i dopuściła do startu w MŚ Rosjan powiązanych ze służbami lub wojskiem, o ile spełniali kryteria neutralności. Sportowcy z kraju rządzonego przez Władimira Putina musieli "tylko" podpisać "deklaracją pokoju". Dzięki temu Jegorian, związana od lat z wojskowym klubem CSKA Moskwa mogła rywalizować o medale na mistrzostwach świata.

Cieślar podpisała się pod listem do władz FIE

Reklama

Decyzja władz FIE spotkała się z protestami. Zwłaszcza ze strony ukraińskiej. List otwarty w tej sprawie podpisało ponad 440 zawodników z całego świata. W tym gronie była Cieślar.

Będziemy dalej twardo walczyć, by zawodnicy związani z armią, która najechała inny kraj nie mogli startować, ale mamy świadomość, jak działa obecnie FIE i nie sądzę, by te protesty przyniosły jakiś skutek. Wobec tego myślę, że najlepszym sposobem na ich eliminowanie z zawodów będzie... pokonywanie ich. Mnie się dziś nie udało, ale kolejną okazję będziemy mieć już we wtorek, bo w pierwszej rundzie turnieju drużynowego trafiłyśmy właśnie na... Rosjanki, które z racji tego, że dawno nie walczyły, są nisko rozstawione - poinformowała Polka.

Jegorian w finałowym pojedynku z Cieślar szybko objęła prowadzenie 7:0. Dopiero wtedy pierwsze trafienie zadała Polka, Nasza zawodniczka później zbliżyła się nawet na dwa "oczka" (8:10), ale na więcej nie było jej stać. Rosjanka odskoczyła na 13:10, a ostatecznie zwyciężyła 15:11.

Putin pogratulował Jegorian

Sukces Jegorian został zauważony prezydenta Rosji. Putin wysłał mistrzyni świata telegram z gratulacjami. Jego treść została opublikowana na stronie internetowej Kremla.

Droga Jano Karapietowno! Gratuluję triumfu na Mistrzostwach Świata w Szermierce w Tbilisi. To wspaniałe zwycięstwo jest w pełni zasłużoną nagrodą za Twój talent, niesamowitą ciężką pracę, wiarę w siebie i swoją siłę oraz oczywiście jest to dowód wysokiego autorytetu narodowej szkoły szermierczej - napisał Putin.