Leon XIV najbardziej znany na świecie

Spośród 14 najbardziej znanych osób na świecie, Leon XIV cieszy się zdecydowanie największą popularnością: 57 proc. Amerykanów postrzega go pozytywnie, a tylko 11 proc. negatywnie, co daje wynik netto +46 proc. Wartość ta zdecydowanie przewyższa rezultat Zełenskiego (+16 proc.) i trzeciego na liście amerykańskiego senatora Berniego Sandersa (+11 proc.).

Amerykanie ich nie lubią

Najbardziej negatywny stosunek respondenci wyrazili wobec Trumpa i sekretarza stanu USA Marca Rubio (obaj po -16 proc.), premiera Izraela Benjamina Netanjahu (-23 proc.) oraz miliardera Elona Muska (-28 proc.).

Sympatie i antypatie wobec Zełenskiego rozkładają się między 68 proc. pozytywnych ocen wśród wyborców Partii Demokratycznej i 23 proc. negatywnych wśród wyborców Partii Republikańskiej. W przypadku Trumpa odnotowano natomiast 91 proc. negatywnych ocen wśród zwolenników Demokratów i 86 proc. pozytywnych wśród sympatyków Republikanów.

Seria niepowodzeń w relacji Trump-Zełenski

Relacje Trumpa z Zełenskim były naznaczone serią niepowodzeń od początku drugiej kadencji przywódcy USA – oceniła we wtorek gazeta „Telegraph”, przypominając m.in. spotkanie polityków w lutym w Waszyngtonie, gdy doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Jednak w ostatnich dniach Trump zajął bardziej stanowcze stanowisko wobec przywódcy Rosji Władimira Putina, rozmieszczając dwa okręty podwodne z napędem atomowym w pobliżu Rosji i grożąc nałożeniem na Moskwę sankcji oraz ceł. Dziennik podkreślił, że może to zmienić poglądy Amerykanów na temat głowy państwa.

Według Gallupa wskaźnik pozytywnej opinii netto, obliczany poprzez odjęcie odsetka osób z opiniami niekorzystnymi od odsetka osób z opiniami pozytywnymi, jest najskuteczniejszą metodą porównywania stosunku społeczeństwa do znanych postaci.