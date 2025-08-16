Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi w poniedziałek Waszyngton na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Głównym celem wizyty jest omówienie inicjatyw, które mają na celu zakończenie wojny z Rosją. Zełenski ogłosił swoją wizytę po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z liderami europejskimi na temat spotkania na Alasce.
Zełenski wyraził poparcie dla propozycji prezydenta Trumpa, aby zorganizować spotkanie w formacie trójstronnym: Ukraina-Ameryka-Rosja. Jak napisał prezydent Ukrainy na Telegramie, popiera ten format, ponieważ "wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców".
Szczegóły wizyty
Zełenski zamierza omówić wszystkie szczegóły dotyczące "powstrzymania morderstw i zakończenia wojny". Prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność za zaproszenie od prezydenta USA.
