Mark Rutte określił chęć USA jako "duży krok" i "przełom", który robi "ogromną różnicę". Dodał, że jeśli przywódcy dobrze to rozegrają, mogą zakończyć wojnę i "zabijanie" w Ukrainie. Jeśli to dobrze rozegramy, możemy to zakończyć. I musimy to zakończyć. Musimy zakończyć zabijanie, niszczenie ukraińskiej infrastruktury - powiedział Rutte.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że jednym z priorytetów negocjacji powinna być sprawa ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione do Rosji. Zaapelowała, aby jak najszybciej wróciły do swoich rodzin. Von der Leyen z zadowoleniem odniosła się do tego, że w rozmowach pojawił się temat gwarancji bezpieczeństwa "podobnych do art. 5 NATO".