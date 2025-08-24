Balon z gazem wybuchł na drugim piętrze sklepu z zabawkami na placu Łubiańskim - podała agencja Moskwa. Trwa ewakuacja budynku. Na miejsce przybyły służby ratunkowe i kilka karetek pogotowia.

Wybuch niedaleko siedziby FSB

Sklep z zabawkami "Detskij Mir" znajduje się w centrum stolicy Rosji. To wielki magazyn. Na tym samym placu stoi siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).