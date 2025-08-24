Amerykański reżyser Woody Allen, czterokrotny laureat Oscara, jest gościem honorowym Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmu. Informacje podał "The Moscow Times". Jak poinformowali organizatorzy, 89-letni twórca wystąpi podczas wydarzenia online, a nie osobiście. Jego obecność zapowiadana jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu.

Promocja Moskwy

Festiwal filmowy, zainaugurowany w 2024 roku przez Biuro Burmistrza Moskwy, ma na celu promocję stolicy Rosji jako międzynarodowego centrum filmowego. W programie znalazły się projekcje filmowe, wykłady oraz fora biznesowe, które mają przyciągnąć zarówno twórców, jak i miłośników kina z całego świata.

Panel laureata czterech Oscarów

Woody Allen poprowadzi specjalny program zatytułowany „Legendy światowego kina”, który odbędzie się w studiu Moskino w niedzielę. Moderatorem dyskusji będzie Fiodor Bondarczuk. Woody Allen w swojej karierze otrzymał cztery Oscary - za reżyserię "Annie Hall" - oraz za scenariusze do "O północy w Paryżu", "Hanah i jej siostry", "Annie Hall". Ma też na swoim koncie 24 nominacje do tej nagrody.

Wśród gości imprezy także Emir Kusturica

Gośćmi filmowej imprezy w Moskwie, która odbywa się w dniach 23-27 sierpnia, są także m.in. serbski reżyser filmowy Emir Kusturica oraz amerykański aktor, gwiazda kina akcji, Mark Dacascos. Kusturica ma na swoim koncie m.in. dwie Złote Palmy na 38. i 48. MFF w Cannes za filmy "Ojciec w podróży służbowej" oraz "Underground".

Te gwiazdy popierają Putina

Częstym gościem Władimira Putina jest amerykański aktor Steven Seagal. W Moskwie bywał też francuski gwiazdor Gerard Depardieu. Swoją sympatię dla rosyjskiego dyktatora wyrażali też m.in. Olivier Stone oraz Mickey Rourke.