Wypadek wydarzył się przed godz. 23:00 między węzłami Rzepin a Torzym. Jak przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, ciężarowe volvo z niewyjaśnionych przyczyn wjechało w biletomat w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa.

Kierowca zginął na miejscu

"Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru. W zdarzeniu udział brały zastępy z JRG Sulęcin, OSP Torzym, OSP Gądków Wlk. i OSP Boczów" - podali strażacy. Z relacji świadków wynika, że kierowca nie zdążył uciec z płonącego pojazdu.

Reklama

Utrudnienia w ruchu

Według służb w wypadku nie ucierpiał nikt z obsługi autostrady. TIR przewoził sadzonki tulipanów. Po wypadku trasa w kierunku Poznania była zablokowana. W rejonie Punktu Poboru Opłat Tarnawa kierowcy mogą jeszcze napotkać utrudnienia.