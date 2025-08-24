Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w dniu proklamowania Aktu Niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku.

"Ukraina nie jest ofiarą"

Prezydent kraju Wołodymyr Zełenski wygłosił specjalne orędzie do narodu. Podkreślił, że choć Ukraina jeszcze nie zwyciężyła w wojnie z Rosją, na pewno nie przegrywa. "Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności" - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Uroczystości na Majdanie w Kijowie

Prezydent przemawiał na Majdanie Niepodległości w centrum Kijowa. Plac ten był miejscem protestów m.in. przeciwko prorosyjskiej polityce ówczesnych władz, w tym tzw. Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku i proeuropejskiej Rewolucji Godności z przełomu lat 2013-2014. Zełenski podkreślił, że Majdan jest jednym z symboli niepodległości i dowodem na to, że „Ukraina wytrzymała wielkie nieszczęście, które Rosja przyniosła na naszą ziemię”. Wyraził też przekonanie, że jego naród, którego część znajduje się pod okupacją, znów będzie żył w jedności. Zełenski podziękował żołnierzom, którzy bronią swego kraju już 1278 dni, pomagającym na froncie wolontariuszom i każdemu obywatelowi, który działa na rzecz zwycięstwa.

Radosław Sikorski: "Bądź silna, Ukraino"

"Bądź silna, Ukraino. Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją. Chwała Ukrainie" - napisał Sikorski w serwisie X, podając dalej wpis ukraińskiego MSZ, opublikowany z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

"Dziękuję, @sikorskiradek, za solidarność z Ukrainą w naszej walce o niepodległość, wolność i wspólne europejskie bezpieczeństwo. Dziękujemy Polsce i Polakom za wasze niezachwiane wsparcie" - napisał Sybiha po angielsku na platformie X. "Dziękujemy, Polsko! Dziękujemy, Przyjaciele!" - dodał ukraiński minister w języku polskim.