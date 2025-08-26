Brytyjski dziennik przypomniał, że prezydent USA Donald Trump powiedział 18 sierpnia europejskim przywódcom w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w "koordynacji" gwarancji bezpieczeństwa dla powojennej Ukrainy, czego żądał Kijów, aby odstraszyć przyszły atak ze strony Rosji po zawarciu jakiegokolwiek porozumienia pokojowego.

Według źródeł, amerykańscy urzędnicy wysokiej rangi od tego dnia wielokrotnie informowali swoich europejskich odpowiedników, że Waszyngton będzie gotowy dostarczyć "strategiczne środki wspomagające". Wśród nich wymieniono "działania wywiadowcze, nadzór i rozpoznanie (ISR), dowodzenie i kontrolę oraz zasoby obrony powietrznej, aby umożliwić ewentualne rozmieszczenie sił na lądzie pod dowództwem Europy".

Oferta USA

Grupa ponad 30 państw zwana koalicją chętnych, pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji, zobowiązała się chronić Ukrainę przed ewentualną przyszłą rosyjską agresją. Jak zaznaczyli europejscy urzędnicy w rozmowie z "FT", ewentualne rozmieszczenie wojsk mogłoby się odbyć jedynie przy wsparciu USA.

"Oferta USA, wyrażona podczas serii spotkań urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego z dowódcami wojskowymi USA i głównych państw europejskich w ostatnich dniach, jest uzależniona od zobowiązań stolic europejskich do wysłania dziesiątek tysięcy żołnierzy na Ukrainę" - ostrzegli urzędnicy. Dodali, że oferta ta może jednak zostać wycofana przez USA – czytamy na łamach gazety.

Znacząca zmiana stanowiska administracji Trumpa

Jak zauważył "FT", doniesienia źródeł wskazują na "znaczącą zmianę stanowiska administracji Trumpa, która na początku tego roku wykluczyła jakikolwiek udział USA w obronie powojennej Ukrainy, a teraz dodaje otuchy europejskim urzędnikom, którzy od miesięcy lobbowali w Waszyngtonie za udzieleniem Kijowowi większego wsparcia".

Jednocześnie urzędnicy, na których powołał się dziennik, zwracają uwagę, że Stany Zjednoczone nadal sprzeciwiają się wysłaniu własnych wojsk do Ukrainy. Potwierdza to stanowisko m.in. szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, który sceptycznie odniósł się do jakiegokolwiek udziału w gwarancjach powojennych, obawiając się, że wciągnie to USA w przyszły konflikt.

Pokojowe działania Trumpa bez sukcesów

Źródła wspomniały, że USA znów zaopatrują Ukrainę w pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, jednak powojenne wsparcie będzie obejmować amerykańskie samoloty, logistykę i radary naziemne, które pomogą w monitorowaniu strefy zakazu lotów oraz wesprą tarczę powietrzną w Ukrainie.

Zdaniem "FT", "pokojowe działania Trumpa przyniosły jak dotąd ograniczone rezultaty". Gazeta przytoczyła wypowiedź rzeczniczki Komisji Europejskiej Pauli Pinho, które we wtorek powiedziała, że "po spotkaniu w Waszyngtonie w zeszłym tygodniu (…) jednym z wniosków było zlecenie doradcom ds. bezpieczeństwa narodowego zbadania, jak konkretnie mogłyby wyglądać gwarancje bezpieczeństwa". Pinho zapowiedziała, że wkrótce powinny być znane szczegóły tego planu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że dowództwo wojskowe poinformowało go "o współpracy ze wszystkimi partnerami w ramach koalicji chętnych". "Tempo prac musi zostać przyspieszone. (…) Komponent obronny gwarancji bezpieczeństwa musi zostać doprecyzowany w najbliższej przyszłości" – dodał ukraiński przywódca.