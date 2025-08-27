W szkole katolickiej w amerykańskim stanie Minnesota doszło do tragicznej strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, w tym napastnik. Około 20 osób jest rannych, w tym pięcioro dzieci. Lokalne władze zapewniają, że sytuacja została opanowana, a zagrożenie zażegnane.
Trzy osoby zginęły w strzelaninie – sprawca i dwie ofiary. Pięcioro rannych dzieci trafiło do szpitala. Według źródeł w organach ścigania, napastnik popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło wkrótce po powrocie uczniów na zajęcia po wakacjach.
Reakcja Donalda Trumpa
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że został powiadomiony o tragicznym zdarzeniu i że FBI jest już na miejscu. Zaapelował do swoich obserwujących na platformie Truth Social o modlitwy za wszystkich dotkniętych tą tragedią.
