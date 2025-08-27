Trzy osoby zginęły w strzelaninie – sprawca i dwie ofiary. Pięcioro rannych dzieci trafiło do szpitala. Według źródeł w organach ścigania, napastnik popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło wkrótce po powrocie uczniów na zajęcia po wakacjach.

Reakcja Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że został powiadomiony o tragicznym zdarzeniu i że FBI jest już na miejscu. Zaapelował do swoich obserwujących na platformie Truth Social o modlitwy za wszystkich dotkniętych tą tragedią.