Hiszpańscy aktywiści oblali Sagradę Familię farbą

Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata – napisała na platformie X organizacja Futuro Vegetal, odpowiedzialna za akcję.

Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów, którzy krzyczeli: Sprawiedliwość klimatyczna!

Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.

Protest przeciw pożarom

Organizacja, której aktywiści przykleili się w 2022 r. do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie, zarzuciła w oświadczeniu rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.

Sanchez ma w poniedziałek ogłosić szczegóły propozycji krajowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które zapowiedział podczas sierpniowych pożarów. Ogień strawił w całym kraju około 400 tys. hektarów.

Hiszpańska policja, cytowana przez AFP, poinformowała w ubiegłym roku, że aresztowała 22 członków Futuro Vegetal, w tym dwóch aktywistów protestu w Muzeum Prado.