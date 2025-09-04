Na niewielkiej skalistej wyspie Korsoe, oddalonej o około 60 km na wschód od Sztokholmu, odgrywający wroga (Rosję) szwedzcy żołnierze starli się z Amerykanami.

Przebieg ćwiczeń

Na spokojnych wodach archipelagu nagle pojawiły się dwie łodzie bojowe CB90, z których ostrzeliwani byli ukryci w zaroślach zamaskowani Marines. Żołnierze odpowiedzieli serią z karabinów maszynowych, aż "najeźdźcy" ostatecznie wycofali się po wymianie ognia. Walkę obserwował sterowany z lądu dron.

Pokazana dziennikarzom scenka była elementem trwających do połowy września ćwiczeń Archipelago Endeavour 25 z udziałem pół tysiąca żołnierzy z USA i Szwecji. Deklarowanym celem przedsięwzięcia jest zacieśnienie sojuszniczej współpracy.

Gotowość do walki

Gen. Sullivan zapewnił w rozmowie z PAP, że Stany Zjednoczone "nie zostawią przyjaciół w kryzysie". Jesteśmy gotowi do walki. Dzięki takim ćwiczeniom stajemy się bardziej kompatybilni z naszymi szwedzkimi partnerami – podkreślił. Dodał, że wojska USA przyjeżdżają na archipelag sztokholmski, aby na "trudnym terenie przybrzeżnym nauczyć się, w jaki sposób pozbawić wroga możliwości przejęcia kontroli nad morzem". Mamy wspólne cele dotyczące porządku opartego na zasadach, swobody żeglugi i ochrony państw pod "parasolem" NATO – przypomniał.

Powrót wojsk USA

Amerykański generał zapowiedział powrót wojsk USA do północnej Europy w przyszłym roku, w tym udział w ćwiczeniach Cold Response 26 z Norwegią i innymi partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dowódca szwedzkiej marynarki wojennej, kontradmirał Johan Norlen, podkreślił, że znaczenie jego formacji wzrosło wraz z przystąpieniem Szwecji do NATO. Naszym zadaniem jest kontrolować region Bałtyku wspólnie z sojusznikami, aby zapewnić bezpieczeństwo logistyczne. Wymaga to większej i częściowo przekształconej marynarki wojennej, w tym (aktywności) korpusu desantowego – zauważył. Dodał, że "ćwiczenia Archipelago Endeavour w pełni wpisują się w ten rozwój".

Dowódca sztokholmskiego pułku desantowego, płk David Saflind, zwrócił uwagę, że amerykańsko-szwedzkie ćwiczenia to również "platforma eksperymentalna", rozwijająca nowe koncepcje, a także testująca sprzęt wojskowy i systemy zbrojeniowe w "najtrudniejszym na świecie środowisku archipelagowym". Przykładem tego jest m.in. wykorzystanie przez Szwedów amerykańskiego bezzałogowca UAV 05 Svalan/Korpen w celach rozpoznawczych. Obiekt ten jest przystosowany do lądowania na morzu.

Archipelag sztokholmski składa się z ponad 24 tys. wysp, wysepek i szkierów, często bezludnych, na obszarze o długości około 150 km, rozciągającym się na wschód od Sztokholmu. Tereny te zamieszkuje około 10 tys. osób.