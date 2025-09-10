Według telewizji NBC, do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University.

Strzał podczas wystąpienia

Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku. Kirk miał zostać przewieziony do szpitala, ale nie ma dotąd informacji o jego stanie. Nie ma też dotąd informacji o sprawcy.

Doniesienia potwierdził m.in. dyrektor FBI Kash Patel, a także osobiście Trump.

Trump: Módlmy się za Kirka

"Wszyscy musimy się modlić za Charliego Kirka, który został postrzelony. Wspaniały człowiek od stóp do głów. Niech Bóg go błogosławi!" – napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Kim jest Charlie Kirk?

Charlie Kirk jest prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców. Prowadził też własne media.