Zełenski udzielił wywiadu programowi "The Axios Show", który w piątek omawia agencja Interfax-Ukraina.

Zełenski: Reakcja NATO była słaba

Odpowiadając na pytanie, czy reakcja NATO była słaba, Zełenski powiedział: Myślę, że tak. (To była – PAP) słaba reakcja.

Reklama

Zełenski: NATO powinno reagować zdecydowanie

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że członkowie NATO powinni reagować zdecydowanie. Jeśli ktoś na waszej ziemi zabija waszych ludzi, powinniście odpowiedzieć tej osobie. Jeśli samoloty znajdują się w waszej przestrzeni, powinniście je blokować – podkreślił.

Zełenski: Oni się boją, że Rosja jest szalona

Na pytanie, czy państwa Sojuszu obawiają się to robić ze względu na reakcję Rosji, Zełenski odparł, że zna przywódców, którzy się nie boją, "ale zasadniczo kraje się boją".

Oni się boją, że – jak sądzę, mają rację – Rosja jest szalona – powiedział Zełenski.