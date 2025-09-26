Zełenski udzielił wywiadu programowi "The Axios Show", który w piątek omawia agencja Interfax-Ukraina.
Zełenski: Reakcja NATO była słaba
Odpowiadając na pytanie, czy reakcja NATO była słaba, Zełenski powiedział: Myślę, że tak. (To była – PAP) słaba reakcja.
Zełenski: NATO powinno reagować zdecydowanie
Prezydent Ukrainy zaznaczył, że członkowie NATO powinni reagować zdecydowanie. Jeśli ktoś na waszej ziemi zabija waszych ludzi, powinniście odpowiedzieć tej osobie. Jeśli samoloty znajdują się w waszej przestrzeni, powinniście je blokować – podkreślił.
Zełenski: Oni się boją, że Rosja jest szalona
Na pytanie, czy państwa Sojuszu obawiają się to robić ze względu na reakcję Rosji, Zełenski odparł, że zna przywódców, którzy się nie boją, "ale zasadniczo kraje się boją".
Oni się boją, że – jak sądzę, mają rację – Rosja jest szalona – powiedział Zełenski.
