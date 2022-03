- Trzeba walczyć. Za każdym razem, gdy jest taka możliwość trzeba wychodzić na ulice i wypędzać zło z naszych miast, z naszej ziemi - powiedział ukraiński przywódca w orędziu, odnosząc się do organizowania oporu cywilnego wobec Rosjan. - Ta okupacja jest sztuczna i tymczasowa - dodał Zełenski, po czym opisał działania Ukraińców, którzy wciąż się nie poddają, blokują drogi, wykrzykują do okupantów hasła "wracajcie do domu" i wypędzają Rosjan z ukraińskich terenów.

Następnie prezydent zwrócił się do ludności zamieszkującej Donbas. - Donbasie, pamiętaj, że mówiliśmy, że Donbas nie będzie na kolanach. To twój czas - powiedział Zełenski.

"Spójrzcie na zbombardowane szkoły, przedszkola... to zrobili Rosjanie"

- Zwracam się do wszystkich ludzi na tymczasowo okupowanych terenach. (...) Do tych, którym jeszcze nie zrobili wody z mózgu - walczcie o swoje prawa, o Ukrainę - nawoływał ukraiński przywódca.

Jak powiedział, praca rosyjskich mediów to codzienne okłamywanie społeczeństwa. Wskazał, że wedle tych mediów to Ukraińcy niszczą miasta i mordują, podczas gdy w rzeczywistości zbrodni dopuszczają się Rosjanie.

- Spójrzcie na zbombardowane szkoły, przedszkola... Spójrzcie na wszystko to, co na waszych oczach zrobiła Rosja i dlatego - brońcie się - zakończył swoje wystąpienie Zełenski.