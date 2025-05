II tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 1 czerwca. Zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. Ich szanse są wyrównane. Jak twierdzą eksperci, o wyniku zadecyduje frekwencja. Ma być ona w II turze wysoka i może wynieść ponad 70 proc. Taka mobilizacja wyborców będzie sprzyjać kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu - uważa politolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Rafał Chwedoruk. Jego zdaniem frekwencja między 60 a 70 proc. jest korzystna dla PiS-u.

Wybory prezydenckie 2025. O wyniku zdecydują kobiety?

Ilu Polaków pójdzie do urn? Opinia24 w badaniu dla RMF FM prognozuje frekwencję na poziomie 70 proc. Z tego sondażu wynika, że większa mobilizacja wyborcza jest widoczna wśród kobiet (75 proc. vs 65 proc. mężczyźni), najstarszych wyborców (60 lat lub więcej - 79 proc. vs 18-29-latkowie - 55 proc.), osób z wyższym wykształceniem (81 proc. vs 64 proc. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe). W II turze wyborów - według badania - weźmie udział 83 proc. wyborców, którzy głosowali w I turze oraz 38 proc. elektoratu, który nie wziął w niej udziału.

Kogo poprze elektorat Mentzena?

Z sondażu wynika, że 67 proc. wyborców Sławomira Mentzena ponownie pójdzie do urn. Badanie Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że 83 proc. osób, które 18 maja głosowały na Sławomira Mentzena, teraz zamierza poprzeć Karola Nawrockiego. 13 proc. tej grupy wybierze Rafała Trzaskowskiego.

Jeśli chodzi o zwolenników Sławomira Mentzena z I tury wyborów, którzy deklarują, że wezmą udział w II turze, to 97 proc. z nich podjęło decyzję, na kogo będą głosować. Nadal niezdecydowanych jest jedynie 3 proc. z nich.