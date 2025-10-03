O środowym incydencie w pobliżu portu w Szczecinie w czwartek informował premier Donald Tusk. Przekazał wtedy, że w zajściu brały udział "rosyjskie jednostki". Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że w środę około godz. 6.37 doszło do incydentu, który polegał na tym, że w pobliżu rurociągu z gazem przez około 20 minut znajdował się rosyjski kuter. Po tym czasie opuścił miejsce na polecenie Straży Granicznej.

"W Polsce nasilają się rosyjskie sabotaże; w cyberprzestrzeni tych aktów agresji jest też coraz więcej" - mówił w Radiu ZET wicepremier Krzysztof Gawkowski. Dodał, że nie może komentować incydentu, do którego doszło w pobliżu portu w Szczecinie, bo informacje na ten temat są niejawne. "To już nie jest coś wyjątkowego, ale jest to coś co pojawia się coraz częściej. Jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją" - stwierdził kategorycznie wicepremier.

"Rosja widzi swój cel w ataku na Polskę"

Dodał, że "najwięcej razy się obroniliśmy. Infrastruktura krytyczna była najczęściej atakowana i jeden szczególny obszar, woda i kanalizacja". "Wszędzie tam widzimy rosyjskie służby. To znaczy, że dzisiaj w operacyjnym zainteresowaniu, jest doprowadzenie do paniki, chaosu, też wyłączenia takich codziennych potrzeb życiowych, bo woda, gaz, prąd, no są codzienne nasze potrzeby życiowe, to dzisiaj. Rosja widzi swój cel ataku na Polskę" - dodał.

"Rosyjskie cyberczołgi"

"My tego może nie widzimy, bo nie wlatują cały czas drony, nie ma samolotów, rosyjskich czołgów Ale na polskich ulicach cyberczołgi już stoją. I one czekają, żeby zaatakować" - podkreślał Krzysztof Gawkowski wicepremier i minister cyfryzacji w internetowej części audycji "Trzy pytania na koniec dnia" u Beaty Lubeckiej w Radiu ZET.

2,5 tys. rosyjskich ataków jednego dnia

Minister powiedział, że "dlatego rząd tak dużo pieniędzy inwestuje w tę sferę, w ten obszar cyberprzestrzenny". "Wczoraj było zgłoszonych ponad 2,5 tysiąca, mówię o dwóch podmiotach krajowych, NASK i Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponad 2,5 tysiąca incydentów zostało zgłoszonych. Tych podjętych do realizacji było ponad 700. I to pokazuje skalę, mówię o jednym dniu" - mówił minister.