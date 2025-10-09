Pochmurno i deszczowo. Prognoza pogody na czwartek, 9 października

W czwartek, 9 października 2025 roku, pogoda w Polsce będzie charakteryzować się dużym zachmurzeniem, choć pojawią się też okresowe przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich Karpat suma opadów może osiągnąć około 10 milimetrów. W Tatrach, na większych wysokościach, możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.

Temperatury

Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie dość zróżnicowana. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej, bo około 17 stopni Celsjusza, będzie na zachodzie. Natomiast na krańcach wschodnich będzie chłodniej, około 11 stopni Celsjusza. Najniższe wartości, od 9 do 11 stopni Celsjusza, spodziewane są w rejonach podgórskich Karpat.

Wiatr

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich. Po południu jego siła wzrośnie, stając się porywisty na Pomorzu. Wieczorem na wybrzeżu porywy mogą dochodzić do 55 kilometrów na godzinę. W górach, w Sudetach, porywy wiatru osiągną prędkość 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda w nocy

Noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, a nad ranem na północy możliwe są nawet rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, a w Tatrach będzie padać śnieg, z przyrostem pokrywy śnieżnej do 8 centymetrów. Minimalne temperatury spadną:

na wschodzie i w rejonach podgórskich do 6–8 stopni Celsjusza;

na zachodzie i wybrzeżu utrzyma się cieplej: 10–12 stopni Celsjusza;

w rejonach podgórskich Karpat temperatura spadnie do około 4 stopni Celsjusza.

Wiatr w nocy będzie umiarkowany, miejscami słaby, ale okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny, w porywach do około 55 kilometrów na godzinę, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Najsilniejsze porywy spodziewane są w górach: w Sudetach do 90 kilometrów na godzinę, a w Tatrach do 60 kilometrów na godzinę.