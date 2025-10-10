Prognoza pogody na piątek, 10 Października

Dzień będzie umiarkowanie ciepły. Termometry pokażą od 12 do 15 stopni Celsjusza w większości Polski. Jeśli mieszkasz na południowym wschodzie lub blisko gór, będzie chłodniej, bo tylko około 9–10 stopni Celsjusza.

Wiatr

Będzie dość wietrznie! Wiatr będzie umiarkowany, ale momentami może być silniejszy – zwłaszcza nad morzem, gdzie porywy osiągną nawet 70 km/h, oraz w górach (do 90 km/h).

W górach

Uwaga dla uczniów wyjeżdżających w Tatry: tam już zaczyna się zima! Spodziewany jest śnieg i deszcz ze śniegiem, a pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 5 do 10 cm. Nocą wiatr w Tatrach będzie bardzo silny (do 100 km/h).

Jak się ubrać?

Pamiętając o temperaturach i deszczu, najlepszy strój to ten "na cebulkę":

Kurtka/płaszcz : Załóż przejściową, nieprzemakalną (lub wodoodporną) kurtkę lub parkę, którą możesz zapiąć.

: Załóż przejściową, nieprzemakalną (lub wodoodporną) kurtkę lub parkę, którą możesz zapiąć. Warstwy : Pod spód załóż bluzę i sweter, który łatwo zdejmiesz w szkole.

: Pod spód załóż bluzę i sweter, który łatwo zdejmiesz w szkole. Spodnie : Wygodne długie spodnie.

: Wygodne długie spodnie. Obuwie : Wybierz kryte, nieprzemakalne buty, które nie przemokną, gdy będziesz skakać przez kałuże (lub po prostu przez nie przechodzić!).

: Wybierz kryte, nieprzemakalne buty, które nie przemokną, gdy będziesz skakać przez kałuże (lub po prostu przez nie przechodzić!). Dodatki: Parasol lub kaptur to podstawa! Jeśli jest u Ciebie chłodniej (9-10°C), przyda się cienka czapka i szalik.

Podsumowując: zabierz parasol i ubierz się warstwowo, a na pewno nie zmarzniesz ani nie przemokniesz!