Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli dochodzenie. Jak informuje Onet, obiekt został przejęty przez służby, które analizują jego zawartość oraz ustalają, skąd pochodzi. "Policja nie ujawnia na razie szczegółów, ale potwierdza, że prowadzone są czynności w miejscu lądowania balonu" – podano.

Funkcjonariusze przypominają, że podobne przypadki miały już miejsce, a wartość przejętych towarów liczona jest w setkach tysięcy złotych. Policja apeluje o ostrożność: jeśli ktoś zauważy podejrzany balon lub pakunek, nie powinien się do niego zbliżać, lecz jak najszybciej poinformować odpowiednie służby.

Balony z Białorusi? Służby mają podejrzenia

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Coraz częściej balony pojawiają się w województwach przygranicznych, zwłaszcza w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Według ustaleń służb, wiele z tych obiektów jest wypuszczanych z terytorium Białorusi i ma służyć przemytnikom jako narzędzie do przerzutu towarów przez granicę.

Źródło: RADIO ZET, ONET