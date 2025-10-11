Zachmurzenie, ochłodzenie i silniejszy wiatr. Prognoza pogody na sobotę, 11 października

Nadchodząca sobota, 11 października 2025 roku, upłynie pod znakiem pochmurnej aury, z dużym, a miejscami nawet całkowitym zachmurzeniem. Jedynie mieszkańcy zachodniej i północnej części kraju mogą liczyć na większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. W większości regionów wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, które ominą jedynie Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską.

Jaka temperatura w sobotę, 11 października?

Termometry w sobotę wskażą od około 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 15 do 16 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, aż do chłodniejszych 9 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat. Umiarkowany, ale okresami dość silny wiatr z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, w porywach osiągnie do 65-70 km/h, zwłaszcza nad morzem i w górach.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie pozostanie duże, miejscami całkowite, choć pojawią się przejaśnienia, a na północnym wschodzie możliwe są nawet rozpogodzenia. Nadal możliwe są lokalne opady deszczu lub mżawki. Temperatura wyniesie od 5 do 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 8 do 10 stopni Celsjusza na większości obszaru, a nad morzem utrzyma się około 12 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie – będzie słaby i umiarkowany, tylko miejscami nad Bałtykiem okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.