Kolejny dzień deszczu. Prognoza pogody na niedzielę, 12 października

Przez pewien czas pojawią się przelotne opady deszczu, które nie będą charakteryzować się dużą intensywnością. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tych opadów dotyczy południowych oraz północno-wschodnich regionów Polski.

Jaka temperatura w niedzielę, 12 października?

Maksymalne temperatury w niedzielę w ciągu dnia będą się wahać. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą około 11 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości, sięgające 14 stopni Celsjusza, odnotowane zostaną w regionach centralnych i północno-zachodnich, włączając w to większe miasta takie jak Warszawa, Szczecin i Gdańsk.

Wiatr w niedzielę

Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Jego siła będzie przeważnie słaba do umiarkowanej. Jednakże, w niektórych obszarach, głównie na wybrzeżu oraz we wschodniej Polsce, wiatr może okresowo stać się dość silny i porywisty.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek, zachmurzenie będzie zróżnicowane, od niewielkiego i umiarkowanego do miejscami dużego. Nadal wystąpią lokalne, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna znacznie spadnie, osiągając w większości miejsc 4 do 7 stopni Celsjusza. Cieplej będzie tylko w pasie południowym, na południowym zachodzie oraz nad morzem, gdzie temperatura utrzyma się na poziomie 8 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr utrzyma swój słaby i umiarkowany charakter, wiejąc z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.