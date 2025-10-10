Wysokie koszty uzyskania prawa jazdy w Polsce

Uzyskanie prawa jazdy w Polsce staje się coraz droższe, a łączny koszt, który może sięgać nawet 5 tys. zł, obejmuje nie tylko sam kurs, ale także egzaminy, badania lekarskie i ewentualne godziny doszkalające. Portal gazeta.pl informuje o ponad 100-procentowym wzroście cen kursów, co oznacza, że zainteresowani muszą liczyć się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych.

Składowe kosztów i średnie ceny prawa jazdy w 2025 roku

W 2025 roku średni koszt kursu na prawo jazdy kategorii B to około 3,5 tys. złotych. Do tego dochodzą obowiązkowe opłaty, takie jak badania lekarskie (około 200 zł), egzamin teoretyczny (50 zł), egzamin praktyczny (około 200 zł) oraz wydanie dokumentu (100 zł). Jeden z kursantów, cytowany przez WP Finanse, zauważa znaczący wzrost cen w ciągu ostatniego roku, gdzie kursy na kategorie A i B kosztują obecnie około 4 tys. zł, podczas gdy jeszcze rok temu było to około 3 tys. zł.

Miasta z najwyższymi i najniższymi cenami uzyskania prawa jazdy

Najwyższe ceny za kurs prawa jazdy odnotowuje się we Wrocławiu, gdzie wahają się one od 4400 zł do 4900 zł. Nieco taniej jest w Warszawie (4100-4300 zł) i Szczecinie (3790-4300 zł). Cena kursu na prawo jazdy kategorii B w Krakowie w 2025 roku waha się od 3000 do 4500 złotych. Z kolei najniższe ceny znajdziemy w Gdańsku (3490-3500 zł) i Bydgoszczy (3200-3600 zł). W porównaniu do danych sprzed 10 lat, podwyżki wynoszą około 80 proc. (około 2 tys. zł), a w niektórych miastach, jak Warszawa, nawet 169 proc. (wzrost o 2,8 tys. zł).

Przyczyny wzrostu cen prawa jazdy

Eksperci wskazują na inflację jako główną przyczynę rosnących kosztów kursów na prawo jazdy. Z każdym rokiem zwiększają się wydatki na paliwo, utrzymanie pracowników oraz wyposażenie pojazdów. Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, cytowany przez WP Finanse, podkreśla, że zarobki instruktorów kształtują się na poziomie około 7 tys. zł brutto, co wynika z presji płacowej. Dodatkowo, szkoły jazdy są zmuszone do zakupu nowych samochodów szkoleniowych, aby kursanci mogli uczyć się na modelach odpowiadających tym używanym podczas egzaminów, co również wpływa na ogólny koszt prowadzenia działalności.

Ile kosztuje prawo jazdy kategorii B w 2025 roku? - podsumowanie

W 2025 roku koszt uzyskania prawa jazdy kategorii B wynosi średnio od 3500 do 4500 zł, ale może się różnić w zależności od miejsca (w większych miastach drożej) i szkoły jazdy. Na tę kwotę składa się cena kursu (teoria i 30 godzin praktyki), a także opłaty za badania lekarskie, zdjęcia, egzaminy i wydanie dokumentu.