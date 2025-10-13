Rząd zajmie się doprecyzowaniem przepisów dt. zwolnień lekarskich i prawa do zasiłków

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się czterema projektami deregulacyjnymi, w tym projektem resortu rodziny - nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zawiera istotne zmiany dla pracodawców i pracowników. Projekt doprecyzowuje przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. Planowane przepisy mają zdefiniować pojęcia „praca zarobkowa” oraz „aktywność niezgodna z celem zwolnienia” tak, by pracownicy wiedzieli, jakie czynności wykonywane w trakcie L4 mogą spowodować pozbawienie ich zasiłku chorobowego.

Zgodnie z projektem, pracą zarobkową jest każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności; istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Z kolei „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy” są wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Projekt ma ponadto umożliwić wykonywanie pracy zawodowej u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u innego pracodawcy. Obecnie każde wykonywanie pracy zarobkowej na rzecz jednego pracodawcy w okresie pobierania zasiłku chorobowego u innego pracodawcy pozbawia prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego. W projekcie zaproponowano, aby ubezpieczeni zatrudnieni w kilku miejscach – w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy – na swój wniosek mogli wykonywać pracę u innego pracodawcy, u którego są zgłoszeni do ubezpieczenia, jeżeli rodzaj tej pracy na to pozwala.

Projekt reguluje też zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Doprecyzowano, że ZUS będzie uprawniony również do kontroli osób po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Do projektu wpisano również zasadę, że „kontrola jest dokonywana z wykorzystaniem środków adekwatnych i proporcjonalnych do celu kontroli, z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej oraz innych osób przebywających w miejscu kontroli oraz w sposób wolny od ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia osoby kontrolowanej i zakłócania procesu leczenia lub rekonwalescencji”.

Proponowane przepisy mają uregulować ponadto zasady i tryb wydawania orzeczeń lekarskich dla celów ustalania uprawnień do świadczeń, m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej. Celem zmian jest standaryzacja postępowania orzeczniczego we wszystkich rodzajach spraw, niezależnie od celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

Rząd nadal zajmuje się deregulacją

W pakiecie deregulcyjnym rozpatrywanym we wtorek przez rząd znajdą się też trzy projekty przygotowane przez ministra finansów i gospodarki. Jeden z nich to projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który zmienia moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku. Zgodnie z projektem, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn będzie powstawał w chwili uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, a nie – jak teraz – z chwilą jego przyjęcia.

Obecnie podatnik często w ogóle nie wie, że otrzymał spadek; według przepisów, podatnik w ciągu 6 miesięcy może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ale jednocześnie brak złożenia oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku.

Kolejny projekt nowelizuje ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, mianowicie podwyższa limit przychodów przy kasowym PIT z 1 do 2 mln zł. W ocenie ministerstwa finansów dzięki tej zmianie 156 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z przychodami od 1 mln do 2 mln zł będzie mogło skorzystać z kasowego PIT.

Rząd zajmie się też innym projektem nowelizacji ustawy o PIT. Ta propozycja ma umożliwić podatnikom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na akcje lub obligacje, które zostały przymusowo umorzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Obecnie, jeśli akcje lub obligacje zostaną umorzone decyzją administracyjną BFG, podatnicy tracą wartość nabytych papierów, ale nie mogą rozliczyć tej straty w podatku dochodowym. Planowana nowelizacja traktować będzie takie zdarzenie jako odpłatne zbycie papierów wartościowych, a wydatki poniesione na ich objęcie lub nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów.

Nie tylko deregulacja - Rada Ministrów zajmie się innymi projektami

Poza projektami deregulacyjnymi rząd rozpatrzy też zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektem, do obliczenia dochodów samorządów na 2026 rok mają być wykorzystane zaktualizowane terytorialnie dane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz potrzeb oświatowych. Według MF, skutkiem tego będzie precyzyjne przypisanie dochodów osiąganych przez poszczególnych podatników do właściwego samorządu.

Następny punkt obrad to projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowela ma umożliwić funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej zaliczenie pracy w Krajowej Administracji Skarbowej do wysługi lat. Chodzi o osoby, które zostały zwolnione ze służby i przeniesione do pracy w KAS po utworzeniu tej instytucji a następnie zostały przywrócone do służby w SCS.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Jego celem jest korekta maksymalnego całkowitego limitu wydatków budżetu państwa na lata 2026 – 2031, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków inwestycyjnych zgodnie z pierwotnie przyjętym harmonogramem organizacji Centralnego Azylu dla Zwierząt.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że pierwotnie szacowane koszty adaptacji nieruchomości do potrzeb Azylu określone na poziomie 32 mln zł uległy podwyższeniu, a aktualny koszt planowanej inwestycji wynosi 64,1 mln zł.

Projekt nowelizacji ustawy ma również umożliwić Azylowi współpracę z innymi podmiotami na podstawie porozumień lub umów w "ramach redystrybucji zwierząt". Projektodawca zakłada również rozszerzenie zadań Centralnego Azylu o te z zakresu ochrony przyrody, edukacji i współpracy z instytucjami naukowymi np. poprzez udostępnianie zwłok zwierząt.

Rada Ministrów ma też podjąć uchwałę ws. ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” Od 2015 r. samorządy gmin są zobowiązane zatrudniać asystentów rodziny, którzy mają wspierać rodziny np. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych lub podejmowaniu pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku ogłasza programy, w ramach których samorządy szczebla gminnego mogą ubiegać się o rządowe dofinansowanie na zatrudnienie asystentów. Program finansowany jest z Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 70 mln zł. Za pośrednictwem gmin z programu mogą korzystać również podmioty niepubliczne.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma też przyjąć stanowiska do dwóch poselskich projektów ((KO i Lewicy) nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, które dotyczą ograniczenia stosowania petard i fajerwerków celem ochrony zwierząt.