Joanna Szczepkowska to aktorka, z ust której przed laty padły słynne słowa o upadku komunizmu. 28 października 1989 w głównym sobotnim wydaniu Dziennika Telewizyjnego, w rozmowie z prezenterką Ireną Jagielską, ogłosiła: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Aktorka zagrała również w filmach takich jak "Jezioro Bodeńskie", "Cudzoziemka" czy "Matka Królów".

Przed tym spektaklem doszło do awantury. Joanna Szczepkowska grała w Lęborku

Tydzień temu Joanna Szczepkowska grała przedstawienie w Lęborku. Zanim zaczęła występować musiała wyjść do protestujących, zgromadzonych przed teatrem. Byli to członkowie klubu "Gazety Polskiej". Protestowali przeciwko Szczepkowskiej i domagali się przeprosin. Aktorka całą sytuację opisała w sieci.

Tak, wyszłam do tych protestujących przeciwko mnie, z klubów z Gazety Polskiej. Przyjechali nawet ze Słupska, ale to jednak była bardzo niewielka grupa, naprawdę szkoda tych trzech wozów policyjnych i Straży Miejskiej. Po prostu byłam w czasie próby, kiedy oni się już zebrali i mogłam słyszeć okrzyki i przemówienia. Było o mnie i "Wałęsie - Bolku", przy okazji. To, co mówiła obecna tam posłanka, postaram się przepisać z nagrania, bo prawdę mówiąc, poziom posłów PiS jest nie do przyjęcia nawet z dużym marginesem tolerancji - relacjonowała Joanna Szczepkowska.

Awantura przed spektaklem Joanny Szczepkowskiej. Teraz na żywo pokaże go TVP

Potem spokojnie powiedziałam, że ja nie szanuję Karola Nawrockiego, a oni nie szanują Lecha Wałęsy. Wtedy zaczęły się krzyki, że Wałęsa to jest Bolek, zaczęto skandować "przeproś prezydenta" i wzięli ode mnie mikrofon, a kiedy już weszłam do środka, krzyczeli mniej więcej coś takiego, że "wyszłam tylko po to, żeby ich obrażać" - opisała dalszy rozwój zdarzeń.

Spektakl, który Joanna Szczepkowska zagrała w Lęborku to 'Separatka". Dziś pokaże go na żywo Teatr Telewizji TVP.

Spektakl Joanny Szczepkowskiej w TVP. O czym jest "Separatka"?

Spektakl Joanny Szczepkowskiej pod tytułem "Separatka" to komedia z gatunku tych, co pod pozorem lekkiej formy przemycają przenikliwą prawdę o naszej rzeczywistości. To pełna napięcia, ale też humoru opowieść o dwóch kobietach, które prawdopodobnie nigdy by się nie spotkały, gdyby nie przypadek.

Marta i Alina trafiają do szpitalnej sali przeznaczonej dla jednej osoby. Różni je wszystko, także polityczne poglądy. Żadna nie chce ustąpić i wyjść, bo każda uważa, że to właśnie jej należy się miejsce w "jedynce". Walka o łóżko przemienia się w ostre spory na tematy współczesne.

W oczekiwaniu na rozwiązanie niezręcznej sytuacji kobiety muszą wytrzymać ze sobą w bardzo ograniczonej przestrzeni. Rodzi to zdarzenia zarówno bardzo zabawne, jak i dramatyczne, dlatego trudno zaliczyć sztukę Joanny Szczepkowskiej jednoznacznie jako komedię czy tragedię. Z całą pewnością jest to wyrazisty obraz polskiego społeczeństwa kreślony z perspektywy kobiet.

Spektakl "Separatka". Kto gra?

Główne role Marty i Aliny w spektaklu "Separatka" grają Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. Premiera spektaklu odbyła się w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie 7 grudnia 2024 roku. Sztuka ta powstała we współpracy Fundacji Joanny Szczepkowskiej na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych Teatru Polskiego w Warszawie.

Autor: Joanna Szczepkowska

Reżyseria: Joanna Szczepkowska

Dekoracje: Jolanta Gałązka

Obsada: Joanna Szczepkowska (Marta), Dorota Landowska (Alina)

Czas: 105 min.

"Separatka" - sztuka Joanny Szczepkowskiej. Kiedy i gdzie emisja w TVP?

Sztuka "Separatka" zostanie zaprezentowana na żywo dziś, w poniedziałek o godz. 20:30 w TVP1. Tuż po spektaklu odbędzie się rozmowa z twórczyniami w programie "Postscriptum".