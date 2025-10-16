Marta Nawrocka deklaruje wsparcie dla profilaktyki związanej z rakiem piersi

Marta Nawrocka spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielkami klubów Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w związku z przypadającym w październiku Polskim Dniem Walki z Rakiem Piersi.

- Jesteście prawdziwymi bohaterkami codzienności. Macie wielką odwagę dzielić się swoim doświadczeniem, dawać nadzieję kobietom, które walczą o powrót do zdrowia - zwróciła się do kobiet.

- Sama nie doświadczyłam choroby nowotworowej, ale wśród moich bliskich są kobiety, które zmagały się z rakiem piersi i bardzo dobrze wiem, jak ważna jest obecność drugiego człowieka, jego wsparcie, rozmowa z nim. Dlatego będę wspierać wszystkie inicjatywy profilaktyczne - zadeklarowała.

Pierwsza dama z dumą przyjęła rolę ambasadorki walki z rakiem piersi

Podkreśliła, że z dumą przyjęła rolę ambasadorki walki z rakiem piersi. - To wielki zaszczyt, że mogę wspierać i reprezentować kobiety, które nie tylko walczą z chorobą, ale też dotyka ich samotność i niezrozumienie - powiedziała.

Poinformowała, że w najbliższą sobotę w Łazienkach Królewskich będzie działał mammobus, w którym wykonywane będą bezpłatne badania piersi. - Niech ten różowy październik, miesiąc świadomości, raka piersi niesie nam nadzieję - dodała.