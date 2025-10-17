Sąd uchylił tymczasowy areszt i nie zgodził się na wydanie Wołodymyra Ż. stronie niemieckiej. Wołodymyr Ż. został zatrzymany 30 września w Pruszkowie na podstawie ENA, wydanego przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Niemcy podejrzewali go o sabotaż konstytucyjny, zniszczenie mienia oraz zniszczenie rurociągu Nord Stream 2.

Sędzia Dariusz Łubowski powiedział, że wniosek władz niemieckich nie zasługuje na uwzględnienie. Podkreślił, że sąd polski nie dysponuje w tej sprawie żadnymi dowodami, ponieważ "strona niemiecka przesłała jedynie bardzo ogólne informacje". Sąd nie ustalał, czy ścigany dopuścił się czynu, a jedynie czy czyn ten stanowi podstawę do wykonania ENA.

Komentarz premiera Tuska

Premier Tusk jawnie poparł decyzję sądu, wskazując na priorytety państwa polskiego oraz kontrowersje wokół samego gazociągu. Premier zasugerował powody braku zainteresowania ekstradycją, mimo europejskich przepisów: Jest kilka oczywistych powodów, dla których państwo polskie nie jest zainteresowane tym, żeby ścigano tych, którzy walczą z Rosją…”". Tusk podkreślił, że Polska patrzy na sprawę z innej perspektywy: To znaczy w naszej ocenie prawdziwym problemem była budowa Nord Stream 2, a nie jego wysadzenie, jakkolwiek te słowa brzmią brutalnie i jak mogą denerwować niektórych Niemców". Premier wcześniej przyznał, że sprawa jest "cholernie skomplikowana też w wymiarze międzynarodowym", ale "na końcu, jak wiecie, sąd decyduje".

Zniszczenie Nord Stream 1 i 2

Zniszczenie rurociągów nastąpiło we wrześniu 2022 roku, a niemiecka prokuratura łączy je z działaniami Wołodymyra Ż. Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło 26 września 2022 roku na dnie Bałtyku. Według niemieckiej prokuratury, osoby odpowiedzialne za zniszczenie gazociągu skorzystały z jachtu, który wynajęły na fałszywe dokumenty z portu w Rostocku. Śledczy twierdzą, że nurkowie przymocowali ładunki wybuchowe, a następnie zostali odwiezieni do Ukrainy.