Zimniejszy weekend ustąpi miejsca słonecznemu i przyjemnemu poniedziałkowi. Prognoza pogody na początek tygodnia, 20 października

Poniedziałek, 20 października 2025 roku, przyniesie pogodę kształtowaną głównie przez wyż Tatiana, który zdominuje Polskę zachodnią i centralną. Dzięki jego wpływowi, spodziewane są liczne rozpogodzenia i słoneczna, przyjemna aura. Dzień zapowiada się pogodnie i bezchmurnie, a niewielkie zachmurzenie wystąpi jedynie na krańcach zachodnich w drugiej połowie dnia. Warto jednak zachować ostrożność, gdyż w nocy i nad ranem na zachodzie i w centrum kraju mogą tworzyć się silne mgły i zamglenia, ograniczające widzialność nawet do 100-200 metrów.

Reklama

Prognoza pogody na poniedziałek, 20 października - warunki termiczne i wiatrowe

Termometry w poniedziałek wskażą od 7-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 10-11 stopni Celsjusza w centrum, aż do najcieplejszych 13-14 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z południowego wschodu i południa, będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty. Najsilniejsze podmuchy odnotowane zostaną w rejonach podgórskich oraz nad morzem: w Sudetach do 55 km/h, nad Zatoką Gdańską do 60 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h.

Prognoza na noc

Noc z poniedziałku na wtorek rozpocznie się z małym zachmurzeniem, które na zachodzie i południu stopniowo wzrośnie do umiarkowanego lub dużego. Nad ranem na zachodzie możliwe są lokalne, słabe opady deszczu. Będzie chłodno: temperatura spadnie do -2-0 stopni Celsjusza na wschodzie, około 3 stopnie Celsjusza w centrum i w rejonach podgórskich Karpat, osiągając 5-8 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr utrzyma się jako słaby i umiarkowany, ale ponownie z silnymi porywami, zwłaszcza w górach – w Karpatach do 75 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.