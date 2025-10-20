Jak podał "Puls Biznesu", firma Zen.com do której trafił Duda, oferuje m.in. usługi karty wielowalutowej i rachunki bankowe. Firma powstała w Rzeszowie, a posiada licencję w Wielkiej Brytanii, na Litwie.

"Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje" - przekazał gazecie Duda. Dodał, że zanim zajął się polityką, specjalizował się w prawie administracyjnym, w tym prawie gospodarczym publicznym. "Koncesje, licencje, zezwolenia - wszelkie prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej to był mój obszar specjalizacji" -zaznaczył były prezydent.

Duda: Nie będę walczył o to, żeby zostać premierem

Zapytany o to, czy zamierza pojawiać w radach nadzorczych kolejnych firm, Duda powiedział, że tego nie wyklucza. Nie będę walczył o to, żeby zostać premierem- zadeklarował, dopytywany o plany na przyszłość.

Reklama

Firma Zen.com powstała w 2018 r. w Rzeszowie. Stąd też pochodzi jej założyciel Dawid Rożek, przedsiębiorca znany na rynku gamingowym. Był jednym z twórców G2A - założonego w 2010 r. sklepu z cyfrowymi grami, który później przekształcił się w platformę gamingową.

Reklama

Nazwa jest skrótowcem hasła Zero Effort Non-bank. Początkowo była to aplikacja płatnicza z kartą, której główną zaletą był wysoki cash back. Obecnie jest to karta wielowalutowa z numerem IBAN umożliwiająca rozliczenia w 28 walutach. ZEN oferuje też rachunki bankowe (współpracuje z Aion Bankiem).

Andrzej Duda o nowej pracy

Swoją nową pracę były prezydent Polski skomentował także na platformie X. "Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.COM za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej." - napisał Andrzej Duda.

Pod postem posypały się komentarze. Niektórzy gratulowali, inni nie szczędzili złośliwości. Niektórzy byli po prosty zaskoczeni. "Zaskakujący ruch. Powodzenia" - napisał jeden z internautów.