Po śmiertelnym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ognicy (gm. Dobrzany, pow. stargardzki), do którego doszło w poniedziałek po południu, wstrzymany jest ruch pociągów między Wałczem a Stargardem. W zderzeniu pociągu relacji Szczecin - Piła z autem osobowym zginął kierowca.

Śmierć kierowcy na miejscu

Pomimo prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u kierowcy samochodu, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon poszkodowanego – podał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Wstrzymany ruch kolejowy

Ruch kolejowy na odcinku Wałcz – Stargard na razie nie może zostać wznowiony.

Pociąg nie jest na tyle uszkodzony, żeby nie mógł zjechać, ale musimy mieć zgodę prokuratora – przekazał PAP dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio Andrzej Chańko. Pasażerowie i maszynista nie odnieśli żadnych obrażeń – dodał.

Transport zastępczy

Zgodnie z procedurami, Polregio wysłało na miejsce drugiego maszynistę, a pasażerom zapewniono transport zastępczy busami.

Komunikacja zastępcza została uruchomiona między Wałczem a Stargardem – wyjaśnił Chańko.

Dyrektor Polregio przed godz. 18 przekazał PAP, że czynności prokuratorskie mają potrwać jeszcze godzinę.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie asp. Justyna Siwarska potwierdziła, że na miejscu wypadku pracują jeszcze policjanci. Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia – poinformowała Siwarska.