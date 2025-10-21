Wśród zatrzymanych znajduje się 21-letni obywatel Ukrainy, mieszkający w rejonie Warszawy i zatrudniony jako magazynier. Według ustaleń śledczych, mężczyzna wraz z grupą znajomych organizował trasę przerzutu materiałów wybuchowych przez Polskę i Rumunię na terytorium Ukrainy.

Jego wspólników zatrzymały rumuńskie służby – przekazał Jacek Dobrzyński.

Wielka akcja ABW. 55 osób zatrzymanych w spektakularnej operacji

Jak podkreślają przedstawiciele rządu, to jedna z najbardziej spektakularnych operacji kontrwywiadowczych ostatnich miesięcy. Zatrzymani mieli działać na zlecenie rosyjskich struktur, a ich aktywność mogła stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a szczegóły sprawy – ze względu na charakter działań – pozostają niejawne.

Źródło: MEDIA, ONET