Prognoza pogody na czwartek, 23 października 2025 roku

Dzień rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, choć miejscami słońce może się przebić, szczególnie na południowym wschodzie. Będzie to jednak raczej krótka chwila wytchnienia, ponieważ na większości obszaru Polski wystąpią opady deszczu, które na zachodzie mogą być przejściowo umiarkowane. Najważniejszą informacją jest jednak temperatura: będzie zaskakująco ciepło! Termometry pokażą od około 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 15 stopni Celsjusza w centrum, aż do 19 stopni Celsjusza na gorącym południu.

Uwaga na wiatr w czwartek

Uczniowie i nauczyciele powinni zwrócić szczególną uwagę na wiatr, który będzie umiarkowany i porywisty. Nad morzem i w rejonach podgórskich powieje dość silnie, z porywami do 55 km/h. Niestety, w Sudetach i Karpatach wiatr będzie bardzo silny, osiągając w porywach 70 km/h, a wysoko w górach przekroczy nawet 100 km/h (w Sudetach aż 120 km/h). To właśnie z powodu tego silnego wiatru IMGW planuje wydać alerty pierwszego stopnia dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Proszę, zachowajcie szczególną ostrożność, jeśli mieszkacie w tych rejonach.

Jaka pogoda w nocy?

Jeśli planujecie wieczorne aktywności, pamiętajcie, że w nocy wiatr jeszcze się wzmoże, a deszcz na zachodzie, w centrum i na południu może być umiarkowany, z sumą opadów do 20 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza. W górach spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr będzie ekstremalnie silny (do 140 km/h w Tatrach!).

Jak się ubrać? Złota zasada warstw

Ponieważ jest ciepło, ale wietrznie i mokro, idealny strój na czwartek to ubiór warstwowy i wodoodporny: