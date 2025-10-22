10 października ok. godz. 6:15 w kościele przy ulicy Kobielskiej na warszawskim Grochowie została znaleziona kobieta, która prawdopodobnie wcześniej spędziła tam noc.

Rysopis kobiety, znalezionej w kościele

Ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty. Kobieta nie wie, kim jest, ale biegle włada językiem polskim. Kobieta ma 168 cm wzrostu, jest szczupła, ma jasne włosy, które sięgają ramion.

Jak można się kontaktować z policją?

Osoby, które rozpoznają kobietę i mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszone są o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji oraz mailowo na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl