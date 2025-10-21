Do tragedii doszło na przełomie września i października. 6-miesięczny Gabriel został zaszczepiony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gąsawie. Wkrótce po zabiegu u chłopca wystąpił tzw. niepożądany odczyn poszczepienny. Dziecko w ciężkim stanie trafiło najpierw do szpitala w Żninie, a następnie zostało przewiezione do Bydgoszczy. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, chłopiec po kilku dniach zmarł.

Szczepionka wycofana z obiegu

Jak podaje TVP Bydgoszcz, zawiadomienie do prokuratury złożyli pracownicy inspekcji sanitarnej. Ustalono, że jedna z dawek preparatu była przeterminowana. W wyniku kontroli Sanepid natychmiast wycofał całą partię szczepionki z obiegu.

Trwa śledztwo

"Ustalono, że minął termin przydatności jednej z partii szczepionek, którą podano dziecku. Natomiast to, czy miało to wpływ na powstanie niepożądanego odczynu poszczepiennego i w konsekwencji przyczyniło się do śmierci dziecka, będzie ustalane w śledztwie. Zabezpieczono dokumentację medyczną, przesłuchiwani są świadkowie, badane jest to, jaka była procedura użycia tych szczepionek. Powołany biegły odpowie na pytanie, co było przyczyną śmierci i jaki wpływ miał ten preparat na dziecko" - powiedziała TVP Bydgoszcz Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.