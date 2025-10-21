Naryszkin mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti, streszczonym przez Reutersa.

"Toczy się zacięta walka"

"Świat przeżywa obecnie najtrudniejszy moment dla bezpieczeństwa międzynarodowego od czasów II wojny światowej" - powiedział dyrektor SWR, dodając, że jest to „okres jakościowej transformacji porządku globalnego”. Naryszkin stwierdził, że między największymi globalnymi i regionalnymi ośrodkami władzy toczy się zacięta walka o określenie reguł przyszłego ładu światowego.

"Ukraina utrudnia proces pokojowy"

"Naszym wspólnym, być może najważniejszym zadaniem jest zapewnienie, by adaptacja do nowej rzeczywistości przebiegała bez wielkiej wojny, tak jak miało to miejsce na poprzednich etapach historii" powiedział. Szef SWR powtórzył również niezmienną linię Kremla, obwiniającego władze Ukrainy o utrudnianie procesu pokojowego - podkreśliła agencja Reutera.

Naryszkin o Polsce i krajach bałtyckich

W połowie kwietnia Naryszkin groził, że w przypadku ataku NATO na Rosję, straty poniosą wszystkie państwa sojuszu, ale jako pierwsze ucierpią Polska i kraje bałtyckie. Także wtedy podkreślał wzmożone działania sił sojuszu przy granicy z Rosją i Białorusią.