Pierwsze prognozy pogody na 1 listopada 2025

Prognozy długoterminowe, choć obarczone pewną niepewnością, dają wstępny obraz tego, czego możemy się spodziewać w ten szczególny dzień. Zazwyczaj początek listopada przynosi już jesienną, a nierzadko chłodną i wilgotną aurę. Zgodnie z aktualnymi prognozami, przełom października i listopada 2025 roku przyniesie wyraźne ochłodzenie, sygnalizując nadejście chłodniejszej, jesiennej aury.

Prognoza pogody na przełom miesięcy

Serwis twojapogoda.pl ostrzega, że jesień ukaże swoje chłodne oblicze, a stopniowe ochłodzenie w ostatnich dniach października zwiastuje pierwszy powiew zimy. Spowodowane jest to napływem arktycznych mas powietrza, które znacząco obniżą temperaturę. W ciągu dnia termometry pokażą poniżej 10 stopni Celsjusza, a miejscami spadną nawet do 5 stopni Celsjusza. Co więcej, noce staną się mroźne, a lokalnie, zwłaszcza na nizinach, istnieje ryzyko, że deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Warunki pogodowe na 1 listopada 2025 roku. Jaka pogoda na Wszystkich Świętych?

Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 2025 roku, zapowiada się jako umiarkowanie chłodny. Prognoza Tomasza Wasilewskiego (dziendobry.tvn.pl) przewiduje, że w zależności od regionu, temperatury będą się wahać od 8 do 14 stopni Celsjusza. Choć nie będzie to typowa "złota polska jesień", warunki atmosferyczne powinny być sprzyjające do wizyt na cmentarzach. Należy jednak pamiętać, że pogoda w tym okresie bywa kapryśna, a różnice lokalne mogą być znaczące.